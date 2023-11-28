الامارات | حمدان بن محمد: دبي شريك رئيس في المساهمة الإيجابية بتحفيز روح الابتكار عالمياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن "دبي شريك رئيسي في مواجهة التحديات الكبرى والمساهمة الإيجابية في تحفيز روح الابتكار عالمياً".

وقال سموه عبر منصة "إكس": تستضيف دبي معرض "ابتكارات للبشرية 2023" بحضور أكاديمي نوعي من حول العالم ... استقطب المعرض مشاركات من طلاب أكثر من 700 جامعة في 108 دولة حول العالم، وتم اختيار أفضل 100 مشروع مبتكر لعرضها في دبي بهدف إيجاد حلول للتحديات المشتركة على مستوى العالم وفي مقدمتها خفض الانبعاثات ومشكلة تحدي المياه.