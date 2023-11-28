حاكم الشارقة يقدم واجب العزاء في وفاة محمد بن ناصر العويس

ابوظبي - سيف اليزيد - قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة مساء اليوم الثلاثاء واجب العزاء في وفاة محمد بن ناصر العويس.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الجرينة بمدينة الشارقة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الفقيد داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.