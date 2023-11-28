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الامارات | محمد بن راشد يبارك فوز الرياض باستضافة "إكسبو 2030"

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الإمارات اليوم - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فوز العاصمة الرياض باستضافة معرض "إكسبو 2030".

وقال سموه عبر منصة "إكس": نبارك لعاصمة الخير والمجد .. عاصمة الازدهار والاستقرار الرياض الحبيبة فوزها باستضافة إكسبو 2030 … نبارك لأخي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير تصويت العالم لتكون الرياض وجهته ومحطته الثقافية في 2030 ..  فرحة الشعب السعودي فرحتنا .. ونجاحهم نجاحنا .. واستضافتهم للعالم في 2030 فوز لنا ولخليجنا ولمنطقتنا.  ألف مبروك للسعودية.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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