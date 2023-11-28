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الامارات | حمدان بن محمد يهنئ السعودية فوزها باستضافة "إكسبو 2030"

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الإمارات اليوم - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي فوز المملكة العربية السعودية باستضافة معرض "إكسبو 2030".

وقال سموه عبر منصة "إكس": نبارك للأشقاء في المملكة العربية السعودية فوزهم باستضافة إكسبو 2030، ونحن واثقون من أن الرياض قادرة على إبهار العالم من خلال هذا الحدث الكبير ... مبروك للسعودية ومبروك لكل العرب.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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