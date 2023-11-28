الامارات | حمدان بن محمد يهنئ السعودية فوزها باستضافة "إكسبو 2030"

وقال سموه عبر منصة "إكس": نبارك للأشقاء في المملكة العربية السعودية فوزهم باستضافة إكسبو 2030، ونحن واثقون من أن الرياض قادرة على إبهار العالم من خلال هذا الحدث الكبير ... مبروك للسعودية ومبروك لكل العرب.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع