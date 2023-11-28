الامارات | رئيس الدولة: إكسبو الرياض سيكون علامة بارزة في تاريخ المعرض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 نوفمبر 2023

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق بمناسبة فوز الرياض بتنظيم معرض "إكسبو 2030".

وقال سموه عبر منصة "إكس": نبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق، فوز الرياض بتنظيم معرض إكسبو 2030، ونثق في أن إكسبو الرياض سيكون علامة بارزة في تاريخ المعرض. التأييد الذي حصلت عليه المملكة يجسد الثقة العالمية فيها وفي توجهاتها الداعمة للتنمية والازدهار.