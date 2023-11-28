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محمد بن زايد يهنئ خادم الحرمين الشريفين بفوز الرياض بتنظيم إكسبو 2030

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ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية الشقيقة ، بفوز الرياض بتنظيم معرض إكسبو 2030.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير والشعب السعودي الشقيق، فوز الرياض بتنظيم معرض إكسبو 2030، ونثق في أن إكسبو الرياض سيكون علامة بارزة في تاريخ المعرض. التأييد الذي حصلت عليه المملكة يجسد الثقة العالمية فيها وفي توجهاتها الداعمة للتنمية».

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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