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رئيس الدولة يمنح سفير جنوب أفريقيا وسام الاستقلال

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ابوظبي - سيف اليزيد -  منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، سعادة سعد كاتشاليا سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى دولة الإمارات، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله، تقديرا للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

وقلد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، سعادته الوسام، معربا عن تمنياته لسعادة السفير بالتوفيق والنجاح في عمله، مثنيا على دوره في تعزيز العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية جنوب أفريقيا في كافة المجالات.

من جانبه، أعرب سعادة كاتشاليا عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيرا إلى الإنجازات التي حققتها الدولة والتي تعكس حرص القيادة وطموحها للارتقاء بمكانة الدولة، وتعزيز سمعتها في المجتمع الدولي.

وتقدم سعادة السفير بالشكر لجميع الجهات الحكومية في الدولة على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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