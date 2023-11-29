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منصور بن زايد يدشن الزورق «بني ياس P110» فئة كورفيت

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ابوظبي - سيف اليزيد - دشن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الزورق «بني ياس P110» فئة كورفيت، الذي أنتجته مجموعة نافال الفرنسية. ورفع سموه علم الدولة على سارية الزورق، معلناً تدشينه الرسمي، ودخوله الخدمة ضمن أسطول قواتنا البحرية.

حضر مراسم التدشين.. معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء الركن الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية.

وقام سموه بعد ذلك بجولة تفقدية في مختلف أرجاء الزورق، وتوقف عند غرفة القيادة والتحكم، واستمع سموه من عدد من ضباط القوات البحرية إلى شرح واف حول مهام الزورق والتقنيات العالية التي تُستخدم في هذه القطعة البحرية، لتعزيز القدرات العملياتية للقوات البحرية في تنفيذ مهامها وواجباتها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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