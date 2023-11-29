الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام غائما أحياناً أقصى الشمال وقد يصاحبه سقوط أمطار خفيفة، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة السرعة أحياناً خاصة غرباً مثيرة للغبار.

حركة الرياح شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.. والموج في الخليج العربي مضطرب إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:55 والمد الثاني عند الساعة 04:36 والجزر الأول عند الساعة 21:25 والجزرالثاني عند الساعة 08:13.

وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:21 والجزر الأول عند الساعة 17:16 والجزر الثاني عند الساعة 06:18.