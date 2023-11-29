اخبار الخليج / اخبار الإمارات

محمد بن زايد يرحب بقادة العالم وممثليه على أرض الإمارات في "كوب 28"

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - رحب صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، بقادة العالم وممثليه على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة  في "كوب 28".

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أرحب بقادة العالم وممثليه على أرض الإمارات في "كوب 28" الذي ينطلق غداً، وأتطلع إلى العمل معاً بروح التضامن الإنساني والمصير العالمي المشترك، من أجل الخروج بنتائج نوعية لحماية كوكبنا من خطر التغير المناخي الذي غدا حاضراً في كل ركن من أركانه».

وأضاف سموه: «أنظار الشعوب تتجه إلينا وآمالها تتعلق بما سنتفق عليه، ومن حق أولادنا وأحفادنا علينا أن نترك لهم عالماً صالحاً للحياة».

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا