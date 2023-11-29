حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء بوفاة والد عبدالرحمن العويس

ابوظبي - سيف اليزيد - قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين ، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين ، اليوم واجب العزاء إلى معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، في وفاة المغفور له والده.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو ولي عهده، خلال زيارتهما مجلس العزاء في منطقة الجرينة بإمارة الشارقة، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لإخوة وأبناء وعموم أسرة العويس، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.