رئيس الدولة والرئيس الأميركي يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي، مع فخامة جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

كما تطرق الاتصال إلى مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» في دولة الإمارات، وأهميته في تعزيز العمل الجماعي الدولي لإيجاد حلول فاعلة لتحدي التغير المناخي، تصب في مصلحة جميع دول العالم.

كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال، مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأهمية العمل على الوقف الدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان آليات دائمة وآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع دون عوائق، بجانب ضرورة إيجاد أفق للسلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين لكونه هو السبيل لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي.