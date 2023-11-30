الامارات | حاكم أم القيوين: بطولات الشهداء خالدة في ذاكرة الوطن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أن «بطولات الشهداء ستبقى خالدة في صفحات التاريخ، وباقية في ذاكرة الوطن، وحاضرة في قلوب وعقول أبنائه».

وأضاف صاحب السمو حاكم أم القيوين، في كلمة بمناسبة يوم الشهيد، أن «دولة الإمارات تعبر عن تقديرها لتضحيات شهدائنا الذين يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه في الميادين المدنية والعسكرية والإنسانية كافة، وهو بمثابة فرصة للتعبير عن الترابط الحقيقي بين الوطن والقيادة والشعب».

وقال سموه إن «يوم الشهيد هو يوم وطني بامتياز، بكل ما تعنيه الكلمة، فالتضحية بالنفس لا تجاريها تضحية مهما عظمت وكبرت، ووقفتنا اليوم هي وقفة إجلال واحترام لشهدائنا الأبرار من قواتنا المسلحة، وتعبير صادق عن اعتزازنا وفخرنا بهم، فهم أبناء الوطن الأوفياء الذين بذلوا النفس رخيصة في سبيل إعلاء شأنه وإعلاء كلمة الحق».

وأشاد صاحب السمو حاكم أم القيوين بالمكانة الرفيعة التي توليها القيادة الرشيدة لشهداء الوطن، وما يحظى به ذووهم من الاهتمام والرعاية، تكريماً لجهود من جادوا بأرواحهم فداء للوطن وأمنه واستقراره.. داعياً للشهداء من أفراد قواتنا المسلحة بالرحمة والمغفرة ولذويهم بالصبر.