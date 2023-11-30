الامارات | مكتبة محمد بن راشد.. عالم من المعرفة الخضراء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شكّلت «الاستدامة»، عنصراً محورياً في رؤية واستراتيجية مكتبة محمد بن راشد، منذ اللحظة الأولى لفكرة تأسيسها، لتكون اليوم نموذجاً متفرداً يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، ويجسّد رؤية دبي المستدامة الرامية لتكون من بين أفضل مدن العالم للعيش والعمل.

وتترجم مكتبة محمد بن راشد، من خلال برنامج من الفعاليات المتميزة على مدار العالم قيم الاستدامة عبر نشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، وتحفيز المشاركة في المبادرات المحلية والإقليمية والعالمية، التي تدعم حق التمتع ببيئة صحية وآمنة تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتسعى المكتبة لتعزيز الممارسات البيئية من خلال تصميمها المستدام، بالإضافة إلى كنوزها المعرفية، حيث تحتوي على أكثر من 2000 كتاب مطبوع حول الاستدامة، و11.5 مليون مصدر ومورد إلكتروني يركز على هذا المجال.

وفي إطار مبادراتها لدعم الاستراتيجيات الوطنية للاستدامة، تنظم مكتبة محمد بن راشد بالتزامن مع مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، سلسلة من الفعاليات التي تسلط الضوء على الاستدامة، وتتضمن ورش عمل ونوادي القراءة ومعرض كتاب بعنوان «أفق الاستدامة.. عالم من المعرفة الخضراء».

وخلال هذا المعرض، تستعرض المكتبة نحو 200 كتاب، تشمل مجموعة مميزة من العناوين والموسوعات التي تسلط الضوء على الاستدامة، والتغير المناخي العالمي، والأقاليم والبيئة، والطاقة النظيفة والمتجددة، وغيرها من محاور هذا المجال، وذلك بهدف نشر الوعي والثقافة حول قضايا الاستدامة ودورها في الحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.

صُمم مبنى مكتبة محمد بن راشد، ليتوافق مع الخطط والاستراتيجيات التي تنتهجها إمارة دبي للتحول نحو الاستدامة، ويفي بالتزامات الحفاظ على البيئة؛ حيث يوفر نحو 10% من طاقته بوساطة الألواح الشمسية الموجودة على سطحه، بالإضافة إلى تقليل استهلاك مياه الري بنسبة 50%، وإعادة استخدام المياه التي يتم جمعها من مكيفات الهواء لريّ المساحات الخضراء.

ويتميز تصميم الهيكل الخارجي لمبنى المكتبة، بقدرتها على عزل داخله عن المؤثرات الخارجية، بالإضافة إلى زيادة فترات التظليل الذاتي إلى أقصى درجة، ليسهم في التقليل من الاحتفاظ بالحرارة، إلى جانب استخدام النوافذ نظاماً ذكياً لتعديل كميات الضوء والحرارة التي تدخل إلى المبنى لزيادة مستويات كفاءة استهلاك الطاقة، وتوفير جو مريح للزوار.

وبهذه المواصفات والأنظمة والمعايير العالية، حصلت مكتبة محمد بن راشد على العلامة الخضراء والشهادة البلاتينية لعام 2022، من برنامج «الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)»، التابع للمجلس الأميركي للمباني الخضراء (USGBC)، الذي يعتبر أكثر نظام معتمد لتصنيف المباني الخضراء في العالم.

• مبنى مكتبة محمد بن راشد.. تصميم مستدام ورسالة للأجيال المقبلة.