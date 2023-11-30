الامارات | «اللولو» تطلق مبادرة «الإمارات أولاً» لترويج المنتجات الزراعية المحلية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن الجهود لدعم المنتجات والمزارعين المحليين، أطلقت «لولو هايبر ماركت» مبادرة «الإمارات أولاً» في جميع متاجر لولو هايبر ماركت في الدولة.

وافتتحت المبادرة وزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، بحضور المدير العام لواحة دبي للسيليكون، الدكتور جمعة المطروشي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو، يوسف علي موسليام، وعدد من كبار الشخصيات، في سيليكون سنترال مول في دبي.

وبعد الافتتاح، قامت الوزيرة وكبار الشخصيات بجولة في مختلف مبادرات «الإمارات أولاً»، والمنتجات التي سيتم عرضها حتى اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر.

وأشادت مريم المهيري بالمبادرة، مشيرة إلى أنها ستعمل على تسويق المنتجات المحلية لقاعدة كبيرة من العملاء، ليس داخل الدولة فحسب، بل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً، كما ثمنت الجهود الحثيثة التي تبذلها مجموعة اللولو للإسهام في دعم الاقتصاد وتطوير القطاع الزراعي في الدولة.

من ناحية أخرى، أعرب يوسف علي موسليام، عن اعتزازه بمشاركة لولو هايبر ماركت في تسويق الإنتاج الزراعي الإماراتي والمنتجات الغذائية المختلفة، مشيراً إلى أن المجموعة ستقوم بانتظام بتنظيم الفعاليات والمهرجانات والعروض، من خلال حملة تسويقية كبيرة لزيادة الحصة السوقية للمنتجات الإماراتية المزروعة محلياً، ما سيسهم بشكل أكبر في تعزيز قطاعات الزراعة والصناعة المحلية، التي تعتبر مفتاح الأمن الغذائي لهذا الوطن العظيم.

وقال: «إن مبادرة الإمارات أولاً تدعم قطاع الأغذية المحلي، ما سيسهم في تعزيز المنافع الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات، من خلال تأهيل الزراعة المستدامة. إننا متحمسون للغاية لأن نكون جزءاً من هذه المبادرة، وسنقدم كل سبل الدعم لتعزيز الاقتصاد المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة».

وخلال الافتتاح، كرمت مجموعة اللولو مواطنين أسهموا في نمو وتطوير القطاع الزراعي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويعمل اللولو هايبر ماركت بشكل وثيق مع عدد كبير من الشركات والهيئات المحلية لتسويق منتجاتها وتقديم الدعم المطلوب، من خلال تدريب وإدارة العمليات والتعبئة والتسويق، بالإضافة إلى توفير مواقع عرض مميزة في متاجر اللولو في جميع إمارات الدولة، لعرض هذه المنتجات، وتعمل الشركة مع عدد من مصانع المنتجات الغذائية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتسويق منتجاتها تحت اسم «لولو».

وعلى هامش الافتتاح، وقعت مجموعة اللولو مذكرة تفاهم مع شركة إيليت أجرو، ومقرها الإمارات، لشراء وترويج المنتجات الزراعية المحلية. وقع مذكرة التفاهم الدكتور عبدالمنعم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة إيليت أجرو، وسيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو.