الامارات | منصور بن زايد يدشن الزورق «بني ياس P110» فئة كورفيت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، الزورق «بني ياس P110» فئة كورفيت، الذي أنتجته مجموعة نافال الفرنسية.

ورفع سموّه علم الدولة على سارية الزورق، معلناً تدشينه الرسمي ودخوله الخدمة ضمن أسطول قواتنا البحرية.

حضر مراسم التدشين، رئيس أركان القوات المسلحة الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، واللواء الركن الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية.

وقام سموّه بعد ذلك بجولة تفقدية في مختلف أرجاء الزورق، وتوقف عند غرفة القيادة والتحكم، واستمع سموّه من عدد من ضباط القوات البحرية إلى شرح وافٍ حول مهام الزورق والتقنيات العالية التي تُستخدم في هذه القطعة البحرية، لتعزيز القدرات العملياتية للقوات البحرية في تنفيذ مهامها وواجباتها.