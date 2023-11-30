الامارات | مكتوم بن محمد: بطولات شهدائنا ستبقى منارةً تضيء طريق العطاء للوطن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إنه "في يوم الشهيد نستذكر تضحيات أبناء الإمارات الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن وأرضه وعزته."

وأضاف سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "ونقف إجلالًا لأمهات الشهداء وذويهم الذين فقدوا أبناءهم في سبيله. بطولات شهدائنا ستبقى منارةً تضيء طريق العطاء للوطن، فلا حب يعلو فوق حب الإمارات."