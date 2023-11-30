اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | أحمد بن محمد: يمثل يوم الثلاثين من نوفمبر من كل عام ذكرى وطنية عزيزة

0 نشر
الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن محمد: يمثل يوم الثلاثين من نوفمبر من كل عام ذكرى وطنية عزيزة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام: «يمثل يوم الثلاثين من نوفمبر من كل عام ذكرى وطنية عزيزة.»

وأضاف سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «شهداء الوطن جسدوا أسمى معاني حب الوطن والتضحية من أجله وتلبية نداء الواجب في كل مكان وزمان.. رحم الله شهداء الإمارات وأدام على بلادنا الأمن والأمان والعز والرخاء.».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا