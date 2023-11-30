الامارات | أحمد بن محمد: يمثل يوم الثلاثين من نوفمبر من كل عام ذكرى وطنية عزيزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام: «يمثل يوم الثلاثين من نوفمبر من كل عام ذكرى وطنية عزيزة.»

وأضاف سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «شهداء الوطن جسدوا أسمى معاني حب الوطن والتضحية من أجله وتلبية نداء الواجب في كل مكان وزمان.. رحم الله شهداء الإمارات وأدام على بلادنا الأمن والأمان والعز والرخاء.».