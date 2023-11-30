الامارات | حاكم الشارقة يستقبل رائدي الفضاء سلطان النيادي وهزاع المنصوري وفريق مهمة "طموح زايد 2"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح اليوم الخميس، رائدي الفضاء سلطان النيادي وهزاع المنصوري وفريق مهمة "طموح زايد 2"، وذلك في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

وتناول اللقاء المهمة الناجحة التي أنجزها الفريق في محطة الفضاء الدولية مؤخراً والتي رفعت اسم دولة الإمارات العربية المتحدة عالياً، والتطور الكبير في برامج علوم الفضاء والفلك التي يجسدها الاهتمام الواسع في الدولة بالتعليم والتعاون الدولي والبحث العلمي، مما يسهم في تحقيق المزيد من الانجازات العلمية في كافة المجالات.

واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة إلى شرح مفصل من سلطان النيادي وهزاع المنصوري، حول تفاصيل أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، والتي خاضها النيادي وامتدت لمدة 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، والتجارب العلمية التي شارك فيها.

وأثنى صاحب السمو حاكم الشارقة خلال اللقاء على جهود الفريق خلال المهمة الأخيرة لرائد الفضاء سلطان النيادي والتي أبرزت الاهتمام بعلوم الفضاء والمهام العلمية العالمية، وجهود الدولة في دعم الشباب وتوفير كافة الفرص أمامهم لتحقيق أهداف التنمية في كافة المجالات العلمية والبحثية.

وتلقّى صاحب السمو حاكم الشارقة في ختام اللقاء، من رائد الفضاء سلطان النيادي، علم دولة الإمارات الذي رافقه خلال مهمته على متن محطة الفضاء الدولية، داعياً سموه الفريق العلمي إلى مواصلة الجهود والبذل والعطاء في سبيل تحقيق المزيد من الإنجازات العلمية التي تميز شباب دولة الإمارات.

وقدم سلطان النيادي وهزاع المنصوري في ختام اللقاء شكرهما وتقديرهما إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على استقبال سموه، مثمنين الدعم الكبير والاهتمام اللامحدود في إمارة الشارقة بالتعليم والبحوث العلمية بشكل عام، وعلوم الفضاء والفلك على وجه الخصوص، مما جعلها منارة علمية عالمية ومركزاً متميزاً للعلم والمعرفة.

حضر الاستقبال الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، وحمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، ويوسف حمد الشيباني، نائب رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، والدكتور حميد مجول النعيمي، مدير عام أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، وسالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وعدد من المسؤولين وأعضاء فريق مهمة "طموح زايد 2".