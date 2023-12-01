الامارات | أحمد بن محمد: الـ 30 من نوفمبر ذكرى وطنية عزيزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أن يوم الـ30 من نوفمبر كل عام يمثّل ذكرى وطنية عزيزة.

وأضاف سموه قائلاً في تدوينة على منصة «إكس»، أن «شهداء الوطن جسدوا أسمى معاني حب الوطن والتضحية من أجله، وتلبية نداء الواجب في كل مكان وزمان. رحم الله شهداء الإمارات وأدام على بلادنا الأمن والأمان والعز والرخاء».