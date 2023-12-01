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الامارات | خلية نحل في «كوب 28»

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منذ ساعات الصباح الأولى، تحوّلت مدينة إكسبو دبي، أمس، إلى خلية نحل، تجمع المشاركين في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 82)، الذي تتواصل فعالياته حتى 21 ديسمبر الجاري، من أجل الوصول إلى حلول جديدة والحفاظ على كوكبنا الأم، ومعالجة التحديات التي يواجهها العالم أجمع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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