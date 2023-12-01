الامارات | خلية نحل في «كوب 28»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منذ ساعات الصباح الأولى، تحوّلت مدينة إكسبو دبي، أمس، إلى خلية نحل، تجمع المشاركين في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 82)، الذي تتواصل فعالياته حتى 21 ديسمبر الجاري، من أجل الوصول إلى حلول جديدة والحفاظ على كوكبنا الأم، ومعالجة التحديات التي يواجهها العالم أجمع.