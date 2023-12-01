الامارات | فاطمة بنت مبارك تستقبل عدداً من ضيفات الدولة المشاركات في «كوب 28»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أمس، في دبي عدداً من ضيفات دولة الإمارات المشاركات في مؤتمر «كوب 28»، الذي يُعقد في مدينة إكسبو دبي.

فقد استقبلت سموها كلاً من الملكة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية حرم ملك ماليزيا، والأميرة لالا حسناء شقيقة ملك المغرب، وازالي امباري حرم رئيس جزر القمر، وزيناش تاياتشيو حرم رئيس وزراء إثيوبيا، ومونيكا حينجوس حرم رئيس نامبيا، وسيماء وازد كريمة رئيسة وزراء بنغلاديش. وتطرق اللقاء إلى أهداف مؤتمر الأطراف وأهميته، والتطلع إلى تعاون جميع الدول والأطراف المعنية لتحقيق نتائج ومخرجات ملموسة وطموحة وشاملة لمعالجة تحدي تغير المناخ.

ومنحت الملكة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وسام العائلة الحاكمة من الدرجة الأولى لولاية (باهانج) الماليزية، تقديراً لدور سموها في تعزيز العلاقات بين البلدين في الشؤون الاجتماعية والأعمال الإنسانية ومبادراتها الهادفة إلى تطوير دور المرأة وتعزيزه في المجتمعات.

كما منحت الملكة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية سمو الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، حرم صاحب السمو رئيس الدولة، وسام العائلة الحاكمة لولاية (باهانج) الماليزية، تقديراً وتثميناً لدورها في المجال الاجتماعي والفكري والثقافي والإسهام في دعم المبادرات المعنية بتطوير المجتمعات.