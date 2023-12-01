الامارات | محمد بن زايد ومحمد بن راشد: يوم الشهيد استذكار لتضحيات شهداء الوطن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن شهداء الإمارات قدّموا أرواحهم دفاعاً عن مبادئها الأصيلة، وأن يوم الشهيد سيظل محفوراً في ذاكرة أجيال الإمارات.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة نشرها، أمس، على منصة «إكس»، بمناسبة إحياء ذكرى «يوم الشهيد» التي تصادف 30 نوفمبر كل عام، تخليداً لتضحيات شهداء الوطن الأبرار، أن «ذوي الشهداء ضربوا أروع المُثل في التضحية والفداء».

وقال سموه: «في يوم الشهيد نستذكر شهداءنا الأبرار الذين قدّموا أرواحهم فداء للوطن ودفاعاً عن مبادئه الأصيلة، وسجلوا أسماءهم بحروف من نور في أشرف صفحات التاريخ. ونوجّه تحية تقدير وامتنان إلى ذويهم، الذين ضربوا أروع المُثل في التضحية والفداء، وندعو الله أن يحفظ دولة الإمارات ويديم عزها ومجدها».

كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن يوم الشهيد هو يوم فخر واستذكار لتضحيات وبطولات أبناء الوطن.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «يوم الشهيد يوم فخر للوطن.. يوم استذكار لتضحيات وبطولات أبناء الوطن.. يوم تقدير لأمهات وآباء أبطال الوطن من الشهداء.. يوم سيظل محفوراً في ذاكرة أجيال الإمارات لتستمر جهودهم وتضحياتهم من أجل عزة ورفعة هذا الوطن الغالي العزيز».