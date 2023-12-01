الامارات | تشغيل أول مركبة أجرة تعمل بالطاقة الهيدروجينية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز النقل المتكامل في أبوظبي، بالتعاون مع شركات «تواصل للمواصلات»، و«أدنوك للتوزيع»، و«الفطيم للسيارات»، عن تشغيل تجريبي لأول مركبة أجرة تعمل بالطاقة الهيدروجينية.

ويركز هذا التعاون على تعزيز استخدام مركبات الأجرة النظيفة والمستدامة، وتحقيق الأهداف البيئية في أبوظبي، بما يتماشى مع أهداف مؤتمر «كوب 28»، وتأكيداً على الالتزام المشترك لتحقيق الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة في أبوظبي، حيث سيقوم الشركاء بدور محوري نحو الاستخدام الأمثل لمركبات الأجرة التي تعمل بالهيدروجين، ما يضمن تحقيق الكفاءة التشغيلية لمركبة الأجرة الهيدروجينية الذكية التابعة لشركة «تواصل للمواصلات».

وأكد مركز النقل المتكامل أن استخدام مركبات الأجرة الصديقة للبيئة يشكل عاملاً حيوياً في تعزيز بيئة أبوظبي المستدامة، حيث يتسارع الانتقال عالمياً نحو اعتماد نظم النقل الخضراء.

وقال إن «التعاون بين شركة (تواصل للمواصلات) والشركاء لإطلاق أول مركبة أجرة ذكية تعمل بالهيدروجين، يعكس التزامنا بتوجيهات الحكومة بشأن الطاقة النظيفة، وتقليل الانبعاثات في وسائل النقل بمركبات الأجرة، ما يوضح جهودنا المستمرة لتعزيز الخدمات وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتسريع اعتماد حلول نقل مستدامة وآمنة وموثوقة وذكية داخل إمارة أبوظبي».

وأضاف المركز أنه ستتم دراسة وتحليل البيانات التشغيلية، بما في ذلك عدد الكيلومترات المقطوعة وكمية الهيدروجين المستخدمة، وساعات التشغيل، وآلية عمليات التزود بالوقود النظيف، مشيراً إلى أن هذا النهج المبني على البيانات، يضمن تعزيز الشفافية لتقييم الكفاءة التشغيلية والتطوير المستمر، ما يسهم في تسريع اعتماد حلول النقل المستدامة والذكية في أبوظبي.