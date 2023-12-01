حمد بن عيسى وعبدالله الثاني يصلان إلى البلاد للمشاركة في أعمال «COP28»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

وصل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، إلى أبوظبي أمس على رأس وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال قمة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، والتي انطلقت أعمالها اليوم في «مدينة إكسبو دبي»، بمشاركة أكثر من 180 من رؤساء دول وحكومات من حول العالم.

كان في مقدمة مستقبلي جلالته لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة في أبوظبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، كما كان في استقبال جلالته الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير دولة الإمارات لدى مملكة البحرين، وعدد من كبار المسؤولين.

كما وصل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة إلى البلاد أمس في زيارة عمل يترأّس خلالها وفد الأردن المشارك في أعمال قمة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» والتي انطلقت أمس في «مدينة إكسبو دبي» بمشاركة أكثر من 180 من رؤساء الدول والحكومات.

وكان في مقدمة مستقبلي جلالته لدى وصوله إلى مطار آل مكتوم الدولي في دبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، كما كان في استقبال جلالته معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، سفير دولة الإمارات لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وعدد من كبار المسؤولين.