ضيافة 7 نجوم لزوار «COP28»

ابوظبي - سيف اليزيد - شروق عوض (دبي)

أينما يجول زوار مؤتمر الأطراف «COP28»، سيجدون ما يروي شغفهم ويحفزهم على اكتشاف المزيد مما تخبئه لهم أروقة المؤتمر، وهم يتجولون ما بينها بأريحية تامة، كالفراشات المفعمة بالحيوية والرشاقة لا تعرف أجنحتها التعب ولا الملل، حيث سيبهرهم المكان بكل ما فيه من تفاصيل دقيقة، وفي الوقت الذي يواصلون التجوال في معارض وأجنحة المؤتمر المنتشرة على مساحات شاسعة، ليتعرفوا أكثر على تداعيات أزمة تغير المناخ العالمية والحلول الناجعة للحد منها.

وينعم الزوار بالعديد من الخدمات اللوجستية التي يوفرها المؤتمر والتي تزيد من رغبتهم في المشاركة في حماية المناخ من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية عبر اختيارهم للمواصلات العامة إلى مقر الحدث، وبذلك تكون مشاركتهم في أهداف «COP28» بدأت بالفعل قبل الوصول إليه، ليكتشفوا كل خباياه والتجول الممتع بين مختلف أركانه وأقسامه، سواء كانت في منطقتي المؤتمر الزرقاء المخصصة للوفود الرسمية، والخضراء المخصصة للشركات والأفراد، أو حتى موقع الحدث ذاته ومن ثم التنقل داخله.

وتلبي خدمات الحدث الأضخم من نوعه احتياجات الزوار كافة على اختلاف جنسياتهم وثقافاتهم، أكانوا قادمين من خارج الدولة أم مقيمين على أرضها، بدءاً من توفير وسائل نقل مباشرة لموقع الحدث، مروراً باللوحات الإرشادية المنتشرة في أرجاء المنطقتين الزرقاء والخضراء، ومراكز مجهزة باحتياجاتهم الأساسية، ومتاجر لشراء الهدايا التذكارية والأغذية المختلفة كالمياه والمأكولات وغيرها، والإسعافات الأولية في حال التعرض لطارئ ما، ومروراً بالتجول في الحدائق الخضراء المقامة على أرض المؤتمر وغيرها الكثير.

وسائل النقل

تتوافر خدمات الوصول إلى موقع الحدث العالمي «COP28» عبر مترو دبي للوصول إلى محطة مترو إكسبو دبي، حيث حددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مواعيد خاصة لمترو دبي، من الساعة الخامسة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل طوال أيام المؤتمر، مع توافر مواقف متعددة الطوابق للسيارات في محطات، سنتر بوينت، واتصالات من إي آند، وجبل علي، مجاناً لمستخدمي المواصلات العامة.

التنقل الداخلي

توجد خدمات التنقل الداخلي للزوار في موقع «COP28»، حيث وفرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي في موقع الحدث 67 حافلة صديقة للبيئة، تعمل بالوقود الحيوي، بالإضافة إلى 10 حافلات كهربائية تخدم زوار الموقع، وذلك من خلال 4 مواقف داخل مدينة إكسبو دبي.

خطوط الحافلات

وخصصت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خطوط حافلات جديدة، لنقل هذه الفئة وتسهيل وصولها إلى وجهتها بعد انتهاء ساعات عمل المترو، إلى أماكن متفرقة مثل جميرا بيتش ريزيدنس، ومول الإمارات وابن بطوطة، وغيرها من الأماكن الحيوية في إمارة دبي.

لوحات إرشادية

تتوافر خدمات تتعلق بإرشاد الزوار على الطرقات المؤدية لموقع المؤتمر، حيث وضعت هيئة الطرق والمواصلات بدبي أكثر من 100 لوحة إرشادية في طرق إمارة دبي، لتمكين الزوار من تحديد وجهتهم والوصول بسهولة إلى موقع المؤتمر.

تطبيقات للتنقل

تتوافر خدمات تتعلق بتعريف الزوار إلى أفضل وأسهل وأسرع مسار للوصول إلى مقر المؤتمر، حيث يمكنهم الحصول على بطاقة «نول» وتحميل تطبيق «سهيل»، لاستخدام المترو وحافلات الهيئة الكهربائية، باعتبارها الوسيلة الأكثر استدامة للتنقل داخل المؤتمر، وأسطول المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة المتوافر لدى مشغلي مركبات الأجرة في إمارة دبي، وجعل الرحلة أكثر سهولة وصداقة للبيئة.

مواقف السيارات

لغير القادرين على استخدام وسائل النقل العام للوصول إلى موقع «COP28»، خصصت هيئة الطرق والمواصلات بدبي مواقف واسعة لسيارات للمندوبين والضيوف في كل من المنطقتين الزرقاء والخضراء، وستعمل خدمات النقل المجاني المخصصة لأماكن صف السيارات من جميع المواقف، لضمان سير الضيوف مسافةً قصيرة من السيارة إلى البوابة، وذلك بتواتر مرتفع طوال المدة التي ستكون فيها مناطق وقوف السيارات مفتوحة.

خدمات للقادمين من أبوظبي

تتوافر خدمات خاصة لزوار المنطقة الزرقاء القادمين من أبوظبي والمقيمين فيها، من بينها حافلات نقل عام مجانية من وإلى موقع «COP28»، ويحق لهم ركوب الحافلة مجاناً من وإلى الموقع بعد تقديم شارة المنطقة الزرقاء أو خطاب الدعوة الرسمي الصادر عن الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتم تشغيل خدمة حافلات النقل العام في الفترة من 21 نوفمبر إلى 13 ديسمبر.

وستعمل الحافلات خلال أيام المؤتمر، من يوم الافتتاح الرسمي إلى 13 ديسمبر، من مطار أبوظبي الدولي إلى موقع «COP28» من الساعة 6 صباحاً إلى 10 صباحاً كل 30 دقيقة، ثم من 10 صباحاً إلى 11 مساءً كل 60 دقيقة، كما تعمل الحافلات من موقع المؤتمر إلى مطار أبوظبي الدولي من الساعة 8:30 صباحاً إلى 4:30 عصراً كل 60 دقيقة، ومن 4:30 عصراً إلى 9:30 مساءً كل 30 دقيقة، ثم من 9:30 مساءً إلى 1:30 صباحاً كل 60 دقيقة.

وبالنسبة إلى رحلات العودة من المؤتمر إلى مطار أبوظبي الدولي، ستعمل الحافلات من الساعة 8:30 صباحاً إلى 4:30 عصراً كل 60 دقيقة، ومن 4:30 عصراً إلى 10 مساءً كل 30 دقيقة.

خدمات المنطقة الخضراء

الراغبون في زيارة المنطقة الخضراء، يستطيعون عبر تطبيق Cop28.com/greenpass حجز التذاكر اليومية المجانية للمنطقة الخضراء في مدينة إكسبو دبي للفترة من 3 إلى 12 ديسمبر، كما يوّفر الموقع الإلكتروني للمؤتمر خريطة مفصّلة للمنطقة الخضراء لضمان تسهيل المشاركة والاستفادة من برنامج فعاليات المنطقة، ويمكن للحضور زيارة مراكز المنطقة الخضراء من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 6 مساء، ويُسمح بدخول الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أقل من دون تذاكر.

وتتيح التذاكر الفردية دخول الزائر مرة واحدة في اليوم المحدد عند حجز التذكرة، حيث لا يمكن مسحها ضوئياً أكثر من مرة، وهي غير قابلة للمشاركة مع الغير ولا تتيح الدخول المتعدد. داعية الزوار إلى استخدام مترو دبي كوسيلة أسرع وأكثر استدامة للوصول إلى موقع المؤتمر. وتخضع المنطقة الزرقاء لإدارة الأمانة العامة للاتفاقيّة، ويتاح دخولها للوفود التي تحمل صفة مراقِب معتمَد ولممثلي الأطراف المعتمَدين من جانب أمانة الاتفاقية.

وسيكون دخول المنطقة الخضراء متاحاً لحاملي التذاكر بدءاً من يوم 3 ديسمبر حتى ختام المؤتمر، بينما يُسمح بدخولها في الأيام الثلاثة الأولى، من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، من خلال دعوات خاصة فقط.

خدمات لأصحاب الهمم

لأصحاب الهمم المعنيين بالمشاركة والاطلاع على فعاليات المؤتمر، تم تجهيز محطات المترو بخاصية الرصف اللمسي لتسهيل وصول المكفوفين، كما تم إعداد طرق خالية من الدراجات ومصاعد لتسهيل حركة الكراسي المتحركة في جميع المحطات، وتتوافر مقاعد مخصصة وأماكن للكراسي المتحركة في جميع العربات للركاب المحتاجين إلى المساعدة.

مركبات الأجرة

تتوافر خدمات للزوار الراغبين بزيارة المؤتمر عبر مركبات الأجرة والمركبات الفاخرة في دبي، إذ يمكنهم التنقل عبر هذا القطاع الذي يحتوي على أكثر من 10 آلاف مركبة هجينة و1000 مركبة كهربائية، من خلال طلب المركبات في موقع مدينة إكسبو دبي عن طريق منصة «هلا تاكسي» على تطبيق كريم، وكذلك لمستخدمي مركبات النقل الفاخر عن طريق تطبيقات مثل أوبر وكريم ويانجو.

مياه السبيل

تنتشر في أرجاء المعرض روح الكرم والضيافة الإماراتية وإبداع المجتمع المحلي بتقديم المياه لعابري السبيل، حيث تهدف مدينة إكسبو دبي إلى تعريف زوار «COP28» القادمين من أنحاء العالم كافة بعادات دولة الإمارات، وذلك من خلال العشرات من «نوافير» سبيل مياه شرب موزعة داخل موقع المؤتمر، ليروي الزوار ظمأهم.

تطبيقات للهواتف المتحركة

أطلقت رئاسة مؤتمر الأطراف تطبيقاً للهواتف المتحركة، يهدف إلى تسهيل تجربة المشاركين والزوار خلال فترة المؤتمر من خلال تنزيل التطبيق الرسمي المتوافق مع أجهزة آبل وأندرويد وهواوي، واستكشاف مميزاته باستعمال البريد الإلكتروني المستخدم لدى تسجيلهم لحضور المؤتمر، حيث يتيح التطبيق لزوار المنطقتين الزرقاء والخضراء في تنظيم جداولهم بسهولة، والتعرّف على مواعيد وأماكن الاجتماعات والفعاليات المهمة في المؤتمر، والبقاء على اطلاع دائم بالتغييرات التي تطرأ على برامج الفعاليات.

النقل الليلي

بخصوص خدمات النقل المجانية الليلية، يمكن لمندوبي المنطقة الزرقاء المقيمين في دبي خلال المؤتمر الاستفادة من خدمة النقل مجاناً الليلية التي ستعمل بعد ساعات عمل المترو، وتسير حافلات هذه الخدمة كل 20 دقيقة من منتصف الليل حتى الساعة 5 صباحاً، وتنقل المندوبين إلى مواقع الفنادق الرئيسية في المدينة، بما يشمل فندق بريمير إن دبي ابن بطوطة مول، وسوفيتيل دبي جميرا بيتش، وميديا روتانا، وبريمير إن برشا هايتس، وكورت يارد باي ماريوت البرشاء، وشيراتون مول الإمارات.