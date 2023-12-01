الامارات | ملك البحرين يصل إلى الدولة للمشاركة في أعمال «COP28»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة إلى أبوظبي، أمس، على رأس وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال قمة الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، التي انطلقت أمس، في مدينة إكسبو دبي، بمشاركة أكثر من 180 من رؤساء دول وحكومات من حول العالم.

وكان في مقدمة مستقبلي جلالته لدى وصوله، والوفد المرافق، إلى مطار الرئاسة في أبوظبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وعدد من كبار المسؤولين.