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الامارات | ملك البحرين يصل إلى الدولة للمشاركة في أعمال «COP28»

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يصل إلى الدولة للمشاركة في أعمال «COP28» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة إلى أبوظبي، أمس، على رأس وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال قمة الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، التي انطلقت أمس، في مدينة إكسبو دبي، بمشاركة أكثر من 180 من رؤساء دول وحكومات من حول العالم.

وكان في مقدمة مستقبلي جلالته لدى وصوله، والوفد المرافق، إلى مطار الرئاسة في أبوظبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وعدد من كبار المسؤولين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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