الامارات | رؤساء تركيا ومصر والبرازيل يصلون إلى البلاد للمشاركة في «COP28»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، إلى البلاد أمس، لحضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».

وكان في استقباله سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

كما وصل رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، إلى البلاد أمس، لحضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».

وكان في استقباله سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي.

ووصل رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، إلى البلاد أمس، لحضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».

وكان في استقباله سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي.

وتستضيف دولة الإمارات أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، في مدينة إكسبو دبي، من 30 نوفمبر الجاري وحتى 12 ديسمبر المقبل.