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الامارات | محمد بن زايد: باستضافتنا "كوب 28" نلتزم بجمع العالم لتقديم حلول عملية لتحدي التغير المناخي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 01 ديسمبر 2023

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إن الإمارات باستضافتها (COP28)، التزمت بجمع العالم لتقديم حلول عملية لتحدي التغير المناخي.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: "عندما التزمنا باستضافة (COP28)، التزمنا بجمع العالم لتقديم حلول عملية لتحدي التغير المناخي. وبالنظر إلى أن من أكبر العوائق أمام العمل المناخي العالمي نقص التمويل بصورة ميسرة وتكلفة مناسبة".

وأضاف سموه: "أعلنا اليوم خلال القمة العالمية للعمل المناخي عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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