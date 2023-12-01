سعود بن صقر يستقبل وزير الخارجية والعبادة في كوستاريكا

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموّه بمدينة صقر بن محمد اليوم، معالي الدكتور أرنولدو أندريه تينوكو، وزير الخارجية والعبادة في جمهورية كوستاريكا، الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بمعالي الوزير، والوفد المرافق له، وتبادل معه الأحاديث حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما جرى بحث تعزيز علاقات التعاون الوطيدة التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوستاريكا في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق المزيد من الازدهار والتنمية المستدامة للبلدين والشعبين الصديقين.

وأشاد سموه بروابط الصداقة والشراكة المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا والتي تشمل مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

من جانبه أكد معالي الدكتور أرنولدو أندريه تينوكو، على حرص بلاده تعزيز علاقات التعاون المتينة مع دولة الإمارات في شتى القطاعات الحيوية، مشيداً بمكانة وحضور الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.