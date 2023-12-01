الامارات | حاكم أم القيوين يُفرج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في أم القيوين، ممن صدرت بحقهم أحكام بالحبس والغرامة ويقضّون عقوبات متفاوتة، وأثبتوا حسن السيرة والسلوك خلال فترة قضائهم العقوبة، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ52.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن تمنياته للمفرج عنهم العودة الصالحة إلى المجتمع والحياة العامة.

ويأتي الإفراج عن النزلاء في إطار حرص سموه على إعطائهم فرصة بدء حياة جديدة وإدخال السرور إلى نفوسهم وأسرهم وعائلاتهم بصفة عامة.