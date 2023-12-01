الامارات | حاكم الشارقة يستقبل النيادي والمنصوري وفريق «طموح زايد 2»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، أمس، رائدي الفضاء سلطان النيادي، وهزاع المنصوري، وفريق مهمة «طموح زايد 2»، في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

وتناول اللقاء المهمة الناجحة التي أنجزها الفريق في محطة الفضاء الدولية أخيراً، ورفعت اسم دولة الإمارات عالياً، والتطور الكبير في برامج علوم الفضاء والفلك التي يجسدها الاهتمام الواسع في الدولة بالتعليم، والتعاون الدولي والبحث العلمي، ما يسهم في تحقيق مزيد من الإنجازات العلمية في كل المجالات.

واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة إلى شرح مفصّل من سلطان النيادي وهزاع المنصوري، حول تفاصيل أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، التي خاضها النيادي وامتدت لستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، والتجارب العلمية التي شارك فيها. وأثنى صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال اللقاء، على جهود الفريق أثناء المهمة الأخيرة لرائد الفضاء سلطان النيادي التي أبرزت الاهتمام بعلوم الفضاء والمهام العلمية العالمية، وجهود الدولة في دعم الشباب، وتوفير الفرص كافة أمامهم، لتحقيق أهداف التنمية في كل المجالات العلمية والبحثية.

وتلقّى صاحب السمو حاكم الشارقة، في ختام اللقاء، من رائد الفضاء سلطان النيادي، علم دولة الإمارات الذي رافقه خلال مهمته على متن محطة الفضاء الدولية، داعياً سموه الفريق العلمي إلى مواصلة الجهود والبذل والعطاء في سبيل تحقيق مزيد من الإنجازات العلمية، التي تميز شباب دولة الإمارات.

وقدّم سلطان النيادي وهزاع المنصوري، في ختام اللقاء، شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو حاكم الشارقة، على استقبال سموه، مثمّنين الدعم الكبير والاهتمام غير المحدود في إمارة الشارقة بالتعليم والبحوث العلمية بشكل عام، وعلوم الفضاء والفلك خصوصاً، ما جعلها منارة علمية عالمية ومركزاً متميزاً للعلم والمعرفة.