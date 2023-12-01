100 ألف درهم لجمعيتين الفنون والتراث الشعبي بأم القيوين

ابوظبي - سيف اليزيد - أم القيوين (الاتحاد)

قدم الشيخ مروان بن راشد المعلا، 50 ألف درهم لجمعية الفنون الشعبية بأم القيوين، كما قدمت الشيخة عهود بن راشد المعلا، 50 ألف درهم لجمعية التراث الشعبي بالإمارة، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد 52، ودعماً للجمعيتين. جاء ذلك خلال احتفالات جمعية أم القيوين الخيرية، بمناسبة عيد الاتحاد، بحضور الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من كبار المواطنين والجمهور، حيث تضمنت الاحتفالية عروضاً شعبية وأهازيج تراثية وأناشيد وقصائد وطنية، تعبر عن حب الوطن، وتبرز إنجازاته العظيمة، في ظل القيادة الرشيدة. وقال راشد الكشف، عضو مجلس إدارة جمعية أم القيوين الخيرية: نحمد الله الذي جعل اتحاد دولة الإمارات نعمة ورحمة على أبنائه، وتحية ولاء وطاعة لحكومتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهم حكام الإمارات، ولصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وولي عهده سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا. وأضاف أن دولة الإمارات أولت الاهتمام الكبير بأبناء الوطن، وخاصة الرعيل الأول من الأجداد والآباء، الذين قدموا الجهد والتضحية لخدمة هذا الوطن، لافتاً إلى أن كبار المواطنين غرسوا حب الوطن بين الأبناء، واليوم نكرمهم في هذه المناسبة العظيمة.

