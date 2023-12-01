الجميع مدعو لمشاهدة البث المباشر لعرض عيد الاتحاد ال 52

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أعلنت لجنة تنظيم عيد الاتحاد ال 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة عن إتاحة فرصة مشاهدة البث المباشر للعرض الرسمي لعيد الاتحاد ال 52 في الثاني من ديسمبر في مناطق مختلفة في الإمارات السبع.

يتميز العرض هذا العام باستخدام تقنيات مبتكرة وتقديم عروض مذهلة تنسج سردًا عميقًا عن الوحدة والعمل المشترك، وتسلط الضوء على رحلة الاستدامة لدولة الإمارات منذ اتحادها عام 1971، وحتى يومنا الحالي.

الجميع في دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين مدعوون لمشاهدة البث المباشر للعرض الرسمي لعيد الاتحاد من الساعة 6:30 مساءً في مناطق متعددة.

في أبوظبي، تتاح مشاهدة البث المباشر للعرض الرسمي في حديقة دلما العامة، وحديقة المغيرة المركزية، في المرفأ، وحديقة السلع العامة، ومهرجان ليوا، وحديقة زايد الخير في غياثي، والاتحاد أرينا، وصرح زايد المؤسس، ومهرجان الشيخ زايد. كما يجدر بالذكر أن البث المباشر سيعرض أيضًا في مجالس أبوظبي في أبوظبي، الظفرة والعين.

وفي مدينة العين، يمكن للجمهور مشاهدة البث المباشر للعرض الرسمي لعيد الاتحاد ال52 في استاد هزاع بن زايد. أما في إمارة دبي، فتتاح العروض في القرية العالمية، ومول ابن بطوطة، وقرية حتا التراثية في حتا.

أما في إمارة الشارقة، فيمكن للجمهور مشاهدة البث المباشر للعرض الرسمي في منتزه الشارقة الوطني، وعند سارية العلم في شاطئ خورفكان، ومنتزه كورنيش كلباء، وحصن الذيد في منطقة الذيد. أما في عجمان، فيبث العرض الرسمي في قاعة مصفوت، ومرسى عجمان. ويمكن للمواطنين والمقيمين في أم القيوين مشاهدة البث المباشر في حصن فلج المعلا. أما في رأس الخيمة، ففي منار مول، ومهرجان قرية المطاعم. ويمكن لمواطني ومقيمي الفجيرة التوجه إلى شاطئ المظلات.

ويمكن لجميع الجماهير في دولة الإمارات مشاهدة البث المباشر للعرض الرسمي في مختلف دور السينما في أنحاء الدولة. كما يمكن للجماهير أيضًا مشاهدة البث المباشر في تمام الساعة 6:30 مساءً عبر الموقع الرسمي لعيد الاتحاد وجميع القنوات المحلية.

وتتاح العروض العامة لعرض عيد الاتحاد ال 52 لجميع مواطني ومقيمي الدولة بدءًا من تاريخ 5 إلى 12 ديسمبر، والتي تتضمن عروضًا آسرة وقصصًا ملهمة عن رحلة الاستدامة في دولة الإمارات. يمكن الحصول على التذاكر عبر الموقع الإلكتروني: www.UnionDay.ae.