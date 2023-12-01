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الامارات | محمد بن راشد: بمناسبة اليوم الوطني الـ 52.. أدعو الله معكم أن يحفظ وطننا ويحقق أمالنا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 01 ديسمبر 2023

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً،

بمناسبة اليوم الوطني الـ 52:

أبارك لكم حلول يومنا الوطني الثاني والخمسين، وأدعو الله معكم أن يحفظ وطننا ويحقق أمالنا، ويديم علينا نِعَم الأمن والاستقرار والازدهار.

وأضاف سموه قائلاً "إن ذكرى قيام اتحادنا ودولتنا حافلة بالفضائل والمعاني النبيلة والدروس والعبر. وهي بمثابة جسر يصل حاضرنا بماضينا، ونافذة نطل منها على مستقبل نريده أكثر إشراقاً وتألقاً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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