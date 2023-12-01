رئيس الدولة ورئيسا البرازيل والباراغواي يشهدون توقيع إعلان مشترك للتعاون بشأن "ممر المحيطين" ضمن فعاليات cop 28

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل وفخامة سانتياغو بينيا رئيس جمهورية الباراجواي، اليوم، توقيع إعلان مشترك للتعاون بشأن "ممر المحيطين"، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" الذي يعقد في مدينة إكسبو دبي حاليا.

يهدف المشروع بين دولة الإمارات والبرازيل والبارغواي والأرجنتين وتشيلي إلى تعزيز التكامل الإقليمي والكفاءة اللوجستية بجانب استقطاب الاستثمارات والفرص الاستثمارية إلى أميركا اللاتينية عن طريق الممر ودفع التجارة الإقليمية إلى آفاق أوسع.

يسهم المشروع في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية في المنطقة من خلال ربط المحيط الأطلسي والمحيط الهادي عبر ميناء "كامبو غراندي" البرازيلي الممتد إلى الباراغواي وشمال الأرجنتين، ليصل إلى ميناء "أنتوفاغاستا" في تشيلي بعد 2400 كيلومتر.

وقع الإعلان كل من: معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي روبن راميريز وزير خارجية البارغواي، ومعالي ماورو فييرا وزير خارجية البرازيل ومعالي ألبرتو فان كلافيرينز وزير خارجية تشيلي وخورخي أوغستين، سفير جمهورية الأرجنتين لدى الدولة بحضور عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية.

يسهم المشروع أيضا في زيادة نسبة تدفق المنتجات الزراعية إلى موانئ المحيط الهادئ وتعزيز التجارة الإقليمية وقطاع السياحة في المنطقة، إلى جانب خفض تكاليف نقل الحاويات ما يعزز تنويع الأسواق الإقليمية ويوسع الفرص التجارية مع آسيا ومناطق أخرى حول العالم.