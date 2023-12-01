الامارات | فاطمة بنت مبارك: قيادتنا الرشيدة تحققت معها مقاييس الحكم السديد لقيادة أمة احترمت وقدرت المرأة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وأبنائها وبناتها الكرام والمقيمين على أرضها الطيبة، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 للدولة.

وقالت سموها " تملؤنا مشاعر الفخر والاعتزاز ونحن نحتفل بعيد الاتحاد الـ 52 للدولة ، ونستذكر بهذه المناسبة الغالية بكل فخر وإجلال القائد المؤسس للدولة وباني نهضتها ورمزها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي كان له الفضل في تقدم الأمة والمكاسب التي تحققت للمرأة الإماراتية بفضل دعمه وتشجيعه لتطوير وتأهيل قدرات ابنة الإمارات ليترك إرثاً ملهماً سيظل حياً خالداً في نفوس أبناء وبنات وطننا المعطاء".

وأضافت سموها أن ما ننعم به اليوم من أمن وسلام و إنجازات ومكاسب حضارية مشرفة في جميع المجالات والقطاعات في الدولة يعود الفضل فيه لجهود وحكمة القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، التي تحقق معها كل مقاييس الحكم الرشيد والرؤية الاستشرافية الثاقبة، لبناء نهضة وطن اضحى نموذجاً للتقدم والتطور والازدهار، وقيادة أمة احترمت وقدرت المرأة وآمنت بحقوقها وعززت دورها الحيوي في مسيرة التنمية المستدامة، لتمضي الدولة بهن ومعهن نحو مستقبل أعظم وأجمل بإذن الله.. ندعو الله العلي القدير أن يديم على بلادنا الأمن والأمان والخير والازدهار".