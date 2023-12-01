رئيس الدولة يهنئ الفائزين بجائزة زايد للاستدامة

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الفائزين بجائزة زايد للاستدامة.

وكتب سموه، على موقع "إكس" (تويتر سابقا) "أهنئ الفائزين بجائزة زايد للاستدامة الذين كرمناهم اليوم بمقر (كوب 28) في مدينة إكسبو دبي".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحمل الجائزة اسم شخصية عالمية رائدة في مجال دعم الاستدامة داخل الإمارات وخارجها".

وأكد رئيس الدولة "حفظه الله" أن الجائزة "على مدى السنوات الماضية، مثلت منصة ثرية لدعم الجهود والرؤى والأفكار من أجل مستقبل أفضل للبشرية".