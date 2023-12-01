رئيس الدولة يلتقي المستشار الألماني والرئيس الصربي المشاركين في COP28

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الخميس، كلاً على حدة، معالي أولاف شولتس مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية وفخامة إلكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للعمل المناخي التي تعقد ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه مدينة إكسبو دبي.

وبحث سموه والضيوف العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولهم الصديقة، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأشاد مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية وفخامة رئيس جمهورية صربيا بإعلان صاحب السمو رئيس الدولة إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، مؤكدين أهمية المبادرة في تعزيز العمل المناخي لخدمة البشرية.