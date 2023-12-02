مباشر.. تغطية خاصة للقمة العالمية للعمل المناخي وفعاليات اليوم الثالث من COP28

ابوظبي - سيف اليزيد - انطلقت القمة العالمية للعمل المناخي وفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» والتي تستضيفها دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.