محمد بن زايد: في عيد الاتحاد تتجدد عزيمتنا.. نتمسك بجذورنا.. ونرفع رايتنا ورؤيتنا إلى السماء

ابوظبي - سيف اليزيد - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم السبت، في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «في عيد الاتحاد، تتجدد عزيمتنا، نتمسك بجذورنا، ونرفع رايتنا ورؤيتنا إلى السماء».