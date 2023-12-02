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محمد بن زايد: في عيد الاتحاد تتجدد عزيمتنا.. نتمسك بجذورنا.. ونرفع رايتنا ورؤيتنا إلى السماء

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ابوظبي - سيف اليزيد - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم السبت، في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «في عيد الاتحاد، تتجدد عزيمتنا، نتمسك بجذورنا، ونرفع رايتنا ورؤيتنا إلى السماء».

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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