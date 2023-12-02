سيف بن زايد: إماراتنا تتألق بوحدتها الراسخة

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتألق بوحدتها الراسخة.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «إماراتنا تتألق بوحدتها الراسخة، وهي تسير بثقةٍ وشموخ بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، في مراقي التقدم والنماء، مستمدةً العزيمة من نهج الآباء والقادة المؤسسين، لتسمو نحو آفاقٍ جديدة من التنمية المتكاملة والإنجازات الحضارية العظيمة، مستلهمةً من طموح القيادة الرشيدة، دروب صناعة المستقبل بنور العلم وروح الابتكار، للمضي قدُماً بما يليق بالإمارات وتاريخها وقيمها الأصيلة، من مكانةٍ رياديةٍ عالمية».