سيف بن زايد يبحث مع المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة آليات تطوير العمل المشترك للتصدي للجرائم التي تؤثر على البيئة

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، معالي الدكتورة غادة والي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، الذي تستضيفه دولة الإمارات حتى 12 ديسمبر الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وتطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل الدولي في المجالات البيئية ودور وكالات إنفاذ القانون في الحد من المخاطر المحتمَلة من الجرائم المتعلقة بالتغييرات المناخية.

وأكد الاجتماع على أهمية مؤتمر الأطراف الحالي في تنفيذ اتفاقية باريس وتحقيق الأهداف المجتمعية في بناء مجتمعات أكثر أمناً.

وجرى خلال اللقاء البحث في آليات تطوير العمل المشترك لرفع سقف الطموحات وتحقيق الأهداف المناخية بما في ذلك الحد من آثار التغير المناخي، عبر التصدي للجرائم التي تؤثر على البيئة، وتشمل الجرائم التي تؤثر سلباً على حياة الأفراد ومعيشتهم.

كما تطرّق اللقاء إلى ضرورة التصدي والاستجابة السريعة للأنشِطة غير المشروعة التي تلحق الضرر بكوكب الأرض.

ويشكل مؤتمر الأطراف منصة عالمية سنوية للعمل على تحقيق المستهدفات المناخية وتحقيق الاستدامة البيئية في مختلف المجالات ومعالجة القضايا الملحة والتي تستهدف حماية البيئة والحد من آثار التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات وصولاً إلى صافي صفري.