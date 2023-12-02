عمر بن زايد آل نهيان : عيد الاتحاد مناسبة وطنية نستلهم من خلالها مشاعر الفخر والاعتزاز

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 .. كما هنأ سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود و نواب الحكام و شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة بمناسبة ذكرى عيد الاتحاد.

وأكد سموه أن مسيرة دولة الإمارات الريادية شهدت العديد من النقلات النوعيه في مختلف المجالات منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وإخوانه من الآباء المؤسسين.

وأشار سموه إلى أن عيد الاتحاد مناسبة وطنية نستلهم من خلالها مشاعر الفخر والاعتزاز بما حققته دولة الإمارات من إنجازات عظيمة خلال إثنين وخمسين عاماً من تاريخها، وهو ما يدفعنا نحو بذل المزيد من الجهد وتعزيز التلاحم والتعاضد بين أبناء الوطن خلف القيادة الرشيدة لاستكمال مسيرة التنمية الاستثنائية وتعزيز مكانة الإمارات عالمياً.

وتمنى سموه لشعب دولة الإمارات المزيد من النماء والازدهار والتقدم، لتظل راية الوطن عالية خفاقة.