الامارات | سيف بن زايد يبحث مع مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة آليات التصدي للجرائم التي تؤثر على البيئة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتورة غادة والي، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ«كوب 28» (COP28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات حتى 12 ديسمبر الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وتطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل الدولي في المجالات البيئية ودور وكالات إنفاذ القانون في الحد من المخاطر المحتمَلة من الجرائم المتعلقة بالتغييرات المناخية.

وأكد الاجتماع على أهمية مؤتمر الأطراف الحالي في تنفيذ اتفاقية باريس وتحقيق الأهداف المجتمعية في بناء مجتمعات أكثر أمناً.

وجرى خلال اللقاء البحث في آليات تطوير العمل المشترك لرفع سقف الطموحات وتحقيق الأهداف المناخية بما في ذلك الحد من آثار التغير المناخي، عبر التصدي للجرائم التي تؤثر على البيئة، وتشمل الجرائم التي تؤثر سلباً على حياة الأفراد ومعيشتهم.

كما تطرّق اللقاء إلى ضرورة التصدي والاستجابة السريعة للأنشِطة غير المشروعة التي تلحق الضرر بكوكب الأرض.

كما بحث الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، مع رئيس وزراء جزيرة كوراساو التابعة لمملكة هولندا جيلمار بيساس، سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجزيرة كوراساو بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين، وذلك خلال لقاء جمعهما على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة «إكسبو دبي».

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما في المجالات الأمنية والشرطية، وأهمية تعزيز التعاون في دفع الجهود الدولية الرامية للحد من الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي، والعمل الجماعي في سبيل مستقبل أفضل للبشرية.

كما تضمن اللقاء سلسلة من المناقشات في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بما فيها الأمنية والشرطية، إضافة إلى القضايا المناخية وآليات ترسيخ نهج الاستدامة وحماية البيئة.