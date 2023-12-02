محمد الكويتي: الإمارات تضيف مزيداً من الإنجازات إلى مسيرتها التنموية كل عام

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن عيد الاتحاد الـ 52 يأتي كل عام لتضيف فيه الإمارات مزيداً من الإنجازات إلى مسيرتها التنموية الرائدة، وليملأ قلب كل إماراتي بالفخر بما تحقق، والثقة المطلقة بالمستقبل.

وتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وإلى شعب الإمارات العظيم والمقيمين على أرضها.

وأكد أن الدولة، وضمن رؤيتها في تحقيق أعلى مراحل التقدم والتطور في مختلف المجالات، أدركت أهمية الأمن السيبراني في حماية مسيرتها التنموية والحفاظ على مكتسباتها والمضي بها نحو المستقبل بكل ثقة وأمان، لافتاً إلى أن الإمارات نجحت، بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، في العبور نحو مستقبل مزدهر بتأسيس بنية تحتية رقمية متطورة جعلت الدولة اليوم في مقدمة الدول في هذا المجال.