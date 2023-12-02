الامارات | رئيس البرلمان العربي يهنئ الإمارات بعيد الاتحاد الـ52

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي دولة الإمارات قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا بمناسبة عيد الاتحاد الـ52، معرباً عن خالص تمنياته بتحقيق مزيد من التقدم والازدهار والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للدولة.

وأكد العسومي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن ذكرى الاتحاد التي توافق 2 ديسمبر من كل عام هي ذكرى غالية وعزيزة على قلوبنا تذكرنا دائماً بالجهود التي بذلتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات حتى احتلت المراكز المتقدمة في الكثير من المجالات، وحققت إنجازات غير مسبوقة وخطت خطوات واسعة جعلتها في مقدمة الصفوف دائما عربيا وإقليميًا ودوليا، مستندة على إرث عظيم تركه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في كافة المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأعرب العسومي عن تقدير واعتزاز البرلمان العربي بمسيرة دولة الإمارات الحافلة ودورها في ترسيخ قيم التسامح والسلام والتعايش الإنساني، مثمنا في الإطار ذاته دور الإمارات المحوري في دعم ومساندة القضايا العربية.