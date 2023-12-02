رئيس الدولة: عيد الاتحاد مناسبة لتجديد العزم على مواصلة العمل من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً

ابوظبي - سيف اليزيد - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إن عيد الاتحاد مناسبة لتجديد العزم على مواصلة العمل من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً.

وكتب سموه، على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، "شهدت وإخواني حكام الإمارات وضيوف الدولة الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الثاني والخمسين تحت شعار "رحلة نحو غد مستدام".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن عيد الاتحاد "مناسبة وطنية غالية، نجدد فيها العزم على مواصلة العمل من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامةً للأجيال المقبلة، معتمدين على سواعد وعقول أبنائنا وكل من يعتبر الإمارات وطناً، منفتحين بثقة ووعي على العالم، متمسكين بهويتنا الوطنية".