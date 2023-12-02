رئيس الدولة يبحث مع الرئيس البرازيلي تعزيز العلاقات الثنائية

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، فخامة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الصديقة في مقر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي يواصل فعالياته في مدينة إكسبو دبي.

وبحث سموه والرئيس البرازيلي العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى بعض القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان الموضوعات على أجندة مؤتمر (COP28) وأهمية العمل على خروجه بنتائج نوعية في مجال العمل المناخي الدولي تخدم مصالح شعوب العالم كافة وتقود إلى مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

ورحب الجانبان بتوقيع إعلان مشترك للتعاون بشأن "ممر المحيطين" الذي يهدف إلى تعزيز التكامل والتعاون والفرص الاستثمارية الإقليمية.

وهنأ فخامة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، متمنياً للدولة وشعبها دوام التقدم والازدهار.

وعبر الرئيس البرازيلي عن تقديره للمبادرة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في كلمته خلال القمة العالمية للعمل المناخي بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم.