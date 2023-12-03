الامارات | سعود بن صقر يؤكد التزام رأس الخيمة بحماية البيئة وتحقيق الاستدامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، التزام رأس الخيمة بحماية البيئة، وتحقيق الاستدامة، تماشياً مع هدف دولة الإمارات الرامي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وانطلاقاً من إيمانها بأهمية لعب دور فاعل في الجهود الوطنية والعالمية الهادفة إلى صناعة مستقبل مشرق لجميع سكان الأرض.

وقال سموه بمناسبة مشاركة إمارة رأس الخيمة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، الذي تستضيفه دولة الإمارات بمدينة «إكسبو دبي»، بجلسة خاصة بالإمارة: «نسعى من خلال مبادراتنا المبتكرة إلى ترك إرث إيجابي حول القيادة المسؤولة، وكيفية بناء حاضر ومستقبل مشرق لأبنائنا، لتكون دليلاً على حرصنا على الإسهام في بناء عالم أكثر استدامة وتناغماً، ونؤمن بأن المشاريع المستدامة التي نسلط الضوء عليها في (COP28)، وكذلك المشاريع المستقبلية التي نسعى إلى تنفيذها، ستعود بالفائدة على أبناء إمارتنا، ومجتمع دولتنا بشكل عام، وعلى الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ».

وعُقدت أمس ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الأطراف «كوب 28» جلسة خاصة بإمارة رأس الخيمة، تم خلالها تسليط الضوء على أبرز مبادرات الإمارة، واستراتيجياتها لتحقيق التنمية والاستدامة، والتي من شأنها أن تضع «إمارة الطبيعة الخلابة» على الخريطة العالمية، وذلك تعزيزاً للجهود الوطنية والدولية الرامية إلى إيجاد حلول عملية ومبتكرة لتحديات المناخ.

واستعرضت الجهات الحكومية والشركات في رأس الخيمة، خلال الجلسة التي أقيمت في «مركز المعرفة» بالمنطقة الخضراء، واستمرت ساعتين، أكثر من 10 مبادرات لتحقيق الاستدامة في الإمارة.

وحظيت الجلسة الخاصة بالإمارة بحضور لافت من الوفود المشاركة في مؤتمر الأطراف «كوب 28» من جميع أنحاء العالم، حيث استمع الحضور إلى المسؤولين الذين شرحوا بالتفصيل أهم المبادرات التي تعمل رأس الخيمة على تنفيذها لمواجهة تحديات التغير المناخي.

وتناولت الجلسة عدداً من المشاريع التي تنفذها إمارة رأس الخيمة لضمان مستقبل مستدام ومشرق للأجيال القادمة.

وانطلقت الجلسة بعرض مقطع فيديو، تضمن كلمة ملهمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عن الاستدامة، وأهمية الحفاظ على الأرض في ظل التحديات التي يواجهها العالم، وشرحاً حول جهود رأس الخيمة في مجال الاستدامة.

وشهدت الفعالية أيضاً تقديم المديرين العموم والمديرين التنفيذيين في جهات وشركات رأس الخيمة عدداً من العروض التقديمية، واختتمت بجلسة نقاشية تحت عنوان «كيفية تحقيق الحياد المناخي في القطاعات الصناعية الحيوية»، ضمت الرؤساء التنفيذيين لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، وشركتي سيراميك رأس الخيمة، وستيفن روك، إضافة إلى مشاركة ممثل عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

وتشمل المبادرات الأخرى عن رأس الخيمة، التي سيتم تسليط الضوء عليها خلال فعاليات المؤتمر: استراتيجية هيئة رأس الخيمة للمواصلات للتنقل الأخضر 2040، واللعبة الإلكترونية لدائرة بلدية رأس الخيمة «منزلي»، التي تهدف إلى تعليم الأطفال أفضل الممارسات المتعلقة بكفاءة استهلاك الطاقة في المنزل من خلال اللعب، و«العلامة البيئية» التابعة لهيئة حماية البيئة والتنمية، التي يتم منحها للمنشآت الصناعية التي تتبنى الممارسات المستدامة، إلى جانب مبادرة «الرئة الخضراء» التي أطلقتها الهيئة أيضاً، والرامية إلى زراعة «مليون وواحد شجرة» في جميع أنحاء رأس الخيمة.

حاكم رأس الخيمة:

• نسعى من خلال مبادراتنا المبتكرة إلى ترك إرث إيجابي حول القيادة المسؤولة، وكيفية بناء حاضر ومستقبل مشرق لأبنائنا.